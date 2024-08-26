К эксплуатации в ВСУ допустили украинский беспилотный транспортер BoarTAC

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах беспилотный многоцелевой транспортер BoarTAC украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны.

Также транспортер можно использовать в качестве дрон-камикадзе. Благодаря широким гусеницам с большими грунтозацепами и защитным бампером робот преодолевает бездорожье, рвы, неглубокие водные преграды. При этом перевозит на себе около 200 кг груза или тянет прицеп с аналогичным весом.

Отмечается, что при проектировании транспортера разработчики учли требования, которые были сформированы на основе боевого опыта украинских защитников.

Оружие и техника в ВСУ

Напомним, недавно Минобороны Украины допустило к поставке в войска Вооруженных сил шведский гусеничный бронетранспортер Pbv 302.

Также Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ около 20 образцов бронемашин с защитой от мин и засад.

Кроме того, в Украине с начала полномасштабной военной агрессии РФ было допущено к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины около 40 образцов бронетехники как отечественного, так и иностранного производства.

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