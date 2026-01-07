Армия Украины сможет использовать новый наземный дрон: что о нем известно

Zmiy Droid 12.7 предназначен для выполнения широкого спектра военных задач в зоне активных боевых действий - от разведки до огневой поддержки подразделений.

Роботизированная наземная платформа отличается высокой проходимостью - она способна передвигаться по сложному бездорожью, преодолевать песок, снег и неглубокие водные препятствия. Это позволяет использовать комплекс в различных климатических и ландшафтных условиях.

Допуск к эксплуатации означает, что Zmiy Droid 12.7 соответствует требованиям Вооруженных сил Украины и может быть интегрирован в боевые подразделения для выполнения реальных задач на фронте.

В последние годы Минобороны Украины активно расширяет парк наземных роботизированных систем, делая ставку на отечественные разработки.

Такие комплексы позволяют уменьшить потери среди личного состава, повысить эффективность разведки и огневой поддержки, а также адаптироваться к современной войне технологий.

В прошлом году Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации более 1300 новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства. Это примерно на 25% больше, чем годом ранее.