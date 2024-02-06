В Минобороны Британии показали, как проходят обучение украинские хирурги

"Украинские хирурги сотрудничают с военными хирургами Британии, чтобы обеспечить лучшие результаты для раненых", - говорится в сообщении

Сообщается, что Медицинская служба оборонного ведомства и Королевский колледж хирургов в Англии пригласили украинских хирургов посетить страну и пройти курс медицинского обучения. Отмечается, что в ходе визита в Британию врачи из Украины также поделились своим опытом военной хирургии.

Помощь Украине от Британии

Недавно премьер-министр Британии Риши Сунак анонсировал выделение крупнейшего с начала войны пакета помощи Украине. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что из этого пакета 200 млн фунтов будет направлено на изготовление боевых дронов.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сказал, что Британия может оказывать военную помощь Украине, но не будет участвовать в боевых действиях.

Позже также сообщалось, что Британия инвестирует 25 млн долларов, чтобы разблокировать украинский экспорт и импорт, включая жизненно важные поставки продовольствия.