Умеров рассказал, какие дроны получит Украина благодаря новой помощи от Британии

Великобритания сегодня объявила о новом пакете помощи Украине в размере 2,5 млрд фунтов. Из него 200 млн фунтов будет направлено на изготовление боевых дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Рустем Умеров.

По словам Умерова, на изготовление боевых дронов будет выделено не менее 200 миллионов. Министр отметил, что средства распределят для разведывательных, дальнобойных и морских дронов.

"Это будет самая большая поставка дронов для Украины среди всех стран", - сказал Умеров.

Напомним, сегодня премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что его страна выделит Украине самый большой с начала войны пакет помощи Украине. Тогда он заявлял, что 200 млн фунтов будет выделено на производство сотен тысяч новых дронов.

"Это будет самая большая помощь среди любых других государств. В целом Британия предоставила помощь Украине на 12 млрд фунтов", - заявил премьер.

Производство оружия в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

А вот министр стратегической промышленности Александр Камышин рассказал, что Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.

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