Великобритания может помочь Украине техникой, но их солдаты не будут воевать, - Офис президента

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сказал, что Великобритания может предоставить военную помощь Украине, но не будет участвовать в боевых действиях.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.

"Это соглашение заключено на 10 лет, и помощь Великобритании будет продолжаться весь этот период. О солдатах речь не идет, но мы уверены, в получении техники", - отметил Жовква.

По словам заместителя, безопасные гарантии для Украины - это не только военные обязательства, но и широкий спектр мер, направленных на ее поддержку и обеспечение безопасности в долгосрочной перспективе.

"Безопасные гарантии - это также санкции, это конкретная финпомощь, это даже помощь на восстановление Украины после победы, это заморозка российских активов и использование их в пользу Украины. Это британские гарантии компаниям, которые передвигаются по морским коридорам, в том числе теми, которые образовала Украина. Очень большое и комплексное соглашение", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента.

Он уточнил, что поставки оружия Украине важны, но не достаточно. Необходимо переходить к совместному производству оружия с Великобританией.

"Действительно, пора переходить от этапа только поставки Украине оружия - что безусловно, важно, нужно и оно будет продолжаться, - к этапу совместного производства такого оружия. На это тоже предусмотрены соответствующие средства", - сказал Жовква.

Соглашение действует 10 лет, но может быть продлено. Если Украина вступит в НАТО до истечения 10 лет, то механизмы безопасности этого соглашения будут включены в механизмы безопасности НАТО.

"Соглашение заключено на 10-летний период. Это минимальный период, в течение которого он будет действовать. И оно может быть продолжено. В ней также четко указано: если Украина вступит в НАТО раньше, чем истечет 10-летний период, то механизмы безопасности, которые заложены этим двусторонним соглашением, будут просто встроены в тот механизм безопасности, который существует в НАТО для стран-членов", - объяснил Жовква.

Помощь Украине от Британии

Великобритания выделила Украине крупнейший с начала войны пакет помощи в размере 2,5 млрд фунтов.

Стало известно, что Украина направит 200 млн фунтов на производство боевых дронов.