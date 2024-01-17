Британия выделит Украине 25 млн долларов для помощи с поставками продовольствия

Великобритания инвестирует 25 миллионов долларов, чтобы разблокировать украинский экспорт и импорт, включая жизненно важные поставки продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Британии .

Отмечается, что в рамках двухдневной программы министр иностранных дел встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, Биллом Гейтсом и другими, чтобы обсудить необходимость дальнейшего сотрудничества и свежего мышления, в частности для решения текущих конфликтов.

Также глава МИД Британии подтвердит свою поддержку Украины в беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которая сосредоточится на необходимости единства, чтобы заложить основы долгосрочного будущего Украины и выиграть войну.

Великобритания будет стоять с Украиной до конца

Кэмерон сообщил, что Великобритания будет продолжать твердо поддерживать Украину, поэтому она не только выиграет войну, но и выйдет из нее сильной, суверенной и свободной страной.

"Украина отстаивает правила, которые обеспечивают безопасность всех нас. Именно поэтому Великобритания предоставила Украине почти 12 миллиардов фунтов стерлингов (почти 15,2 млрд долларов). Мы будем стоять с ними столько, сколько потребуется для достижения победы", - добавил министр.

Новая помощь Украине

Встреча с министром иностранных дел Украины состоялась в тот момент, когда Британский институт финансирования развития запускает свои первые инвестиции в Украину, выделив 25 миллионов долларов на обеспечение связи Украины с глобальной экономикой.

Помощь Украине от Британии

Недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал выделение крупнейшего с начала войны пакета помощи Украине.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что из этого пакета 200 млн фунтов будет направлено на изготовление боевых дронов.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сказал, что Великобритания может оказать военную помощь Украине, но не будет участвовать в боевых действиях.