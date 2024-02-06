У Міноборони Британії показали, як проходять навчання українські хірурги

"Українські хірурги співпрацюють з військовими хірургами Британії, щоб забезпечити найкращі результати для поранених", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Медична служба оборонного відомства та Королівський коледж хірургів в Англії запросили українських хірургів відвідати країну та пройти курс медичного навчання. Зазначається, що під час візиту до Британії лікарі також поділилися своїм досвідом військової хірургії.

Допомога Україні від Британії

Нещодавно прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак анонсував виділення найбільшого з початку війни пакету допомоги Україні. Глава Міноборони України Рустем Умеров повідомив, що з цього пакета 200 млн фунтів буде направлено на виготовлення бойових дронів.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква сказав, що Британія може надавати військову допомогу Україні, але не братиме участі у бойових діях.

Пізніше також повідомлялося, що Британія інвестує 25 млн доларів, щоб розблокувати український експорт та імпорт, включаючи життєво важливі постачання продовольства.