В Минобороны Беларуси заявили, что не собираются "втягиваться в конфликты"

В Министерстве обороны Беларуси заявляют об отсутствии намерений втягиваться в конфликты. Там объясняют, что якобы готовят военных для обороны своей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина, которого цитирует "Белта".

"В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-либо конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину", - заявил Хренин.

При этом он в очередной раз подтвердил, что в 2023 году в Беларуси пройдут совместные российско-белорусские учения "Щит Союза-2023".

"Одной из мер оперативно-боевой подготовки военнослужащих будет совместное с Российской Федерацией учение "Щит Союза-2023". Знания об опыте и анализе современных войск будут также включены в него", - говорит Хренин.

Напомним, о том, что Россия и Беларусь в 2023 году проведут новые масштабные военные учения "Щит Союза" (аналог учений "Запад", проводимых на белорусской территории) стало известно в октябре.

В настоящее время Россия продолжает перебрасывать своих военных в Беларусь и проводить мероприятия по подготовке совместных Вооруженных сил.

В то же время в Генштабе уверяют, ситуация на украинской границе со стороны Беларуси продолжает оставаться контролируемой и стабильной.

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