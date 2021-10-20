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"Щит Союзу": Росія оголосила масштабні навчання з Білоруссю в 2023 році

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Москва, Середа 20 жовтня 2021 14:16
"Щит Союзу": Росія оголосила масштабні навчання з Білоруссю в 2023 році Фото: міністр оборони Росії Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Росія і Білорусь в 2023 році проведуть нові масштабні військові навчання "Щит Союзу". Це аналог навчань "Захід", які проводяться на білоруській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, на спільній колегії військових відомств РФ і Білорусі домовилися про нові масштабні навчання. Зокрема, було затверджено план забезпечення військової безпеки до 2024 року.

"Найбільш масштабним заходом, передбаченим цим документом, стануть спільні навчання "Щит Союзу", які проведемо в 2023 році", - сказав Шойгу.

Зазначимо, зазвичай спільні навчання проводяться один раз на два роки по черзі - на території Білорусі вони називаються "Захід", в Росії - "Щит Союзу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь планує розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси С-400.

Крім того, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Росія підтримає Білорусь у разі збройного конфлікту.

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