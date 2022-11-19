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У Міноборони Білорусі заявили, що не збираються "втягуватися в конфлікти"

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Мінськ, Субота 19 листопада 2022 14:02
У Міноборони Білорусі заявили, що не збираються "втягуватися в конфлікти" Фото: глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін (mill.by)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони Білорусі заявляють про відсутність намірів втягуватися в конфлікти. Там пояснюють, що нібито готують військових для оборони своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Білорусі Віктора Хреніна, якого цитує "Белта".

"У наших планах немає жодних думок вплутуватися в якісь конфлікти. Ми готуємось лише захищати свою землю, нашу Батьківщину", - заявив Хренін.

При цьому, він в черговий раз підтвердив, що у 2023 році у Білорусі пройдуть спільні російсько-білоруські навчання "Щит Союзу-2023".

"Одним із заходів оперативно-бойової підготовки військовослужбовців буде спільне з Російською Федерацією вчення "Щит Союзу-2023". Знання про досвід та аналіз сучасних військ будуть також включені до нього", - каже Хренін.

Нагадаємо, про те, Росія і Білорусь в 2023 році проведуть нові масштабні військові навчання "Щит Союзу" (аналог навчань "Захід", які проводяться на білоруській території) стало відомо в жовтні.

Наразі ж Росія продовжує перекидати своїх військових до Білорусі й проводити заходи підготовки спільних Збройних сил.

Водночас у Генштабі заспокоюють, ситуація на українському кордоні з боку Білорусі й надалі залишається контрольованою та стабільною.

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