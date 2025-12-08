ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Минобороны анонсировали запуск единого электронного удостоверения защитника

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 18:48
UA EN RU
В Минобороны анонсировали запуск единого электронного удостоверения защитника Иллюстративное фото: в Украине запустят электронное удостоверение защитника (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Елена Чернякова

В Украине запустят единое электронное удостоверение защитника. Оно будет доступно уже до конца этого года.

Об этом на полях Digital Defence Forum заявил руководитель цифровых продуктов Министерства обороны Украины Мстислав Баник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Буквально в ближайшее время у нас уже станет доступна Армия ID, к концу этого года. Речь об удостоверении защитника для того, чтобы перестать бояться, что ты потеряешь военный билет или офицерское удостоверение где-то, для того чтобы ты мог удостоверить свое лицо на блокпосту, или там, где тебе будет необходимо", - подчеркнул Баник.

Также в 2026 году в приложении Армия ID появится ведомости, которые необходимы военным. В частности, речь о полученном снаряжении.

"Каждый из нас это проходил и не знает, когда и что он имеет право получать. Никто не знает из обычных солдат, сержантов, как точно начисляется выплата", - подчеркнул он.

Сколько защитников пользуются "Армией+"

Напомним, ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что украинская экосистема "Армия+" объединяет около миллиона военных и уже позволила создать 1,2 млн электронных рапортов и свыше 55 тысяч переводов между подразделениями.

По его словам, "Армия+" активно развивается и модернизируется, улучшая взаимодействие с ТЦК и позволяя оперативно реагировать на запросы военнослужащих.

В то же время система "Резерв+" насчитывает около 6 миллионов пользователей и предоставляет широкий функционал - от электронных направлений на ВВК до онлайн-оформления отсрочек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Германия скептична к отдельным пунктам мирного плана США по Украине, - Мерц
Германия скептична к отдельным пунктам мирного плана США по Украине, - Мерц
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте