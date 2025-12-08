ua en ru
У Міноборони анонсували запуск єдиного електронного посвідчення захисника

Україна, Понеділок 08 грудня 2025 18:48
У Міноборони анонсували запуск єдиного електронного посвідчення захисника Ілюстративне фото: в Україні запустять електронне посвідчення захисника (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Олена Чернякова

В Україні запустять єдине електронне посвідчення захисника. Воно буде доступне вже до кінця цього року.

Про це на полях Digital Defence Forum заявив керівник цифрових продуктів Міністерства оборони України Мстислав Банік, передає кореспондент РБК-Україна.

"Буквально найближчим часом у нас уже стане доступна Армія ID, до кінця цього року. Мова про посвідчення захисника для того, щоб перестати боятися, що ти загубиш військовий квиток або офіцерське посвідчення десь, для того, щоб ти міг засвідчити свою особу на блокпосту, або там, де тобі буде необхідно", - наголосив Банік.

Також у 2026 році в додатку Армія ID з'явиться відомості, які необхідні військовим. Зокрема, йдеться про отримане спорядження.

"Кожен із нас це проходив і не знає, коли і що він має право отримувати. Ніхто не знає зі звичайних солдатів, сержантів, як точно нараховується виплата", - наголосив він.

Скільки захисників користуються "Армією+"

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Денис Шмигаль заявив про те, що українська екосистема "Армія+" об'єднує близько мільйона військових і вже дала змогу створити 1,2 млн електронних рапортів і понад 55 тисяч переказів між підрозділами.

За його словами, "Армія+" активно розвивається і модернізується, покращуючи взаємодію з ТЦК і даючи змогу оперативно реагувати на запити військовослужбовців.

Водночас система "Резерв+" налічує близько 6 мільйонів користувачів і надає широкий функціонал - від електронних направлень на ВЛК до онлайн-оформлення відстрочок.

