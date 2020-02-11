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Мінкульт не буде переглядати оренду Києво-Печерської та Почаївської лаври

Новини » Політика     11.02.2020 - 12:52
Мінкульт не буде переглядати оренду Києво-Печерської та Почаївської лаври
Фото: Володимир Бородянський (РБК-Україна)

Бородянський вважає, що у влади немає законних підстав для перегляду договорів

Міністерство культури, молоді та спорту поки не має наміру переглядати договору з УПЦ Московського патріархату про оренду Києво-Печерської та Почаївської лавр. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр Володимир Бородянський.

Бородянський прокоментував плани попередньої влади достроково припинити договори з УПЦ Московського патріархату, щоб передати лаври новій Православній церкві України.

"Якщо немає порушень закону, то немає законних підстав щось переглядати... Ні, не знаю (результатів аудиту, - ред.). Ми не збиралися нікому передавати, у нас немає планів передачі. Я не знаю контексту та результатів аудиту. У нас зараз немає законних підстав для будь-якого перегляду", - додав Бородянський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд України розгляне конституційність закону про перейменування УПЦ Московського патріархату.

До цього Апеляційний суд зобов'язав Державну міграційну службу повернути українське громадянство скандальному єпископу УПЦ Гедеону (Юрію Харону). Гедеон є настоятелем Десятинного монастиря в Києві, його позбавили українського громадянства через наявність кількох паспортів.

Бородянський виступив проти поділу Мінкульту, молоді та спорту На доопрацювання закону про дезінформацію піде два місяці, - Бородянський
Новини України АрендаУПЦ МПВолодимир Бородянський
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