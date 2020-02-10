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КСУ розгляне конституційність закону про перейменування УПЦ

Новини » Політика     10.02.2020 - 18:10
КСУ розгляне конституційність закону про перейменування УПЦ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розгляд відбудеться за конституційним поданням 49 нардепів щодо відповідності Конституції України

Конституційний суд України завтра, 11 лютого, почне розгляд закону про перейменування Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КСУ.

Повідомляється, що розгляд відбудеться за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України" у формі письмового провадження (відкрита частина пленарного засідання).

Нагадаємо, екс-спікер Верховної ради України Андрій Парубій у 2019 році підписав законопроект №4128-д "Про внесення змін до деяких законів про підпорядкованість релігійних організацій та процедуру їх державної реєстрації зі статусом юридичної особи".

Документом встановлюється процедура переходу церковних громад у Православну церкву України.

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