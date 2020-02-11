Минкульт не будет пересматривать аренду Киево-Печерской и Почаевской лавры

Фото: Владимир Бородянский (РБК-Украина)

Бородянский считает, что у власти нет законных оснований для пересмотра договоров

Министерство культуры, молодежи и спорта пока не намерено пересматривать договора с УПЦ Московского патриархата об аренде Киево-Печерской и Почаевской лавр. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр Владимир Бородянский.

Бородянский прокомментировал планы предыдущей власти досрочно прекратить договоры с УПЦ Московского патриархата, чтобы передать лавры новой Православной церкви Украины.

"Если нет нарушений закона, то нет законных оснований что-то пересматривать… Нет, не знаю (результатов аудита, - ред.). Мы не собирались никому передавать, у нас нет планов передачи. Я не знаю контекста и результатов аудита. У нас сейчас нет законных оснований для любого пересмотра", - добавил Бородянский.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины рассмотрит конституционность закона о переименовании УПЦ Московского патриархата.

До этого Апелляционный суд обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство скандальному епископу УПЦ Гедеону (Юрию Харону). Гедеон является настоятелем Десятинного монастыря в Киеве, его лишили украинского гражданства из-за наличия нескольких паспортов.