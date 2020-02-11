ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минкульт не будет пересматривать аренду Киево-Печерской и Почаевской лавры

Новости » Политика     11.02.2020 - 12:52
Минкульт не будет пересматривать аренду Киево-Печерской и Почаевской лавры
Фото: Владимир Бородянский (РБК-Украина)

Бородянский считает, что у власти нет законных оснований для пересмотра договоров

Министерство культуры, молодежи и спорта пока не намерено пересматривать договора с УПЦ Московского патриархата об аренде Киево-Печерской и Почаевской лавр. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр Владимир Бородянский.

Бородянский прокомментировал планы предыдущей власти досрочно прекратить договоры с УПЦ Московского патриархата, чтобы передать лавры новой Православной церкви Украины.

"Если нет нарушений закона, то нет законных оснований что-то пересматривать… Нет, не знаю (результатов аудита, - ред.). Мы не собирались никому передавать, у нас нет планов передачи. Я не знаю контекста и результатов аудита. У нас сейчас нет законных оснований для любого пересмотра", - добавил Бородянский.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины рассмотрит конституционность закона о переименовании УПЦ Московского патриархата.

До этого Апелляционный суд обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство скандальному епископу УПЦ Гедеону (Юрию Харону). Гедеон является настоятелем Десятинного монастыря в Киеве, его лишили украинского гражданства из-за наличия нескольких паспортов.

Бородянский выступил против разделения Минкульта, молодежи и спорта На доработку закона о дезинформации уйдет два месяца, - Бородянский
Новости Украины АрендаУПЦ МПВладимир Бородянский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь