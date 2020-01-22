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Суд повернув громадянство скандальному єпископу Гедеону

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 19:10
Суд повернув громадянство скандальному єпископу Гедеону
Фото: єпископ Гедеон (spzh.news)

У суді вирішили, що міграційна служба не мала права скасовувати українське громадянство Гедеона

Апеляційний суд зобов'язав Державну міграційну службу (ДМС) повернути українське громадянство єпископу Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Гедеону (Юрію Харону). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера Шостого апеляційного суду Ольгу Шкиль.

Зазначається, що суд визнав неправомірним рішення міграційної служби щодо скасування українського громадянства Гедеона.

"Апеляційну скаргу Управління ДМС у Волинській області залишили без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін", - сказала Шкиль.

Таким чином, суд зобов'язав Міграційну службу повернути українське громадянство Гедеону.

Раніше повідомлялося, що рік тому правоохоронці вислали з країни затриманого напередодні вікарія Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату єпископа Гедеона.

Нагадаємо, що у Гедеона через наявність громадянства декількох країн вилучили український закордонний паспорт. Крім того, його викрили в антиукраїнській пропаганді. Також в ході співбесіди стало відомо, що він є прихильником "русского мира". На його сторінці в Facebook викладено фотокопію протоколу вилучення паспорта, в якому зазначено, що прикордонники виявили у нього документи, які раніше вважалися загубленими.

Гедеон є настоятелем Десятинного монастиря в Києві. Також відомо, що перед депортацією з України він відвідував США, де повідомив Конгресу про утиски УПЦ Московського патріархату. Скандальний архієрей відомий тим, що заперечує українців як самостійну націю.

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