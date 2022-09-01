Міністри фінансів G7 затвердять план щодо обмеження цін на російську нафту

За словами співрозмовників видання, знайомих зі змістом документа, план передбачає також введення стелі цін на вироблені в Росії нафтопродукти.

Зазначимо, що США посилять контроль за дотриманням санкцій проти Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія всупереч санкціям майже досягла довоєнного експорту алмазів, в тому числі завдяки індійським компаніям.

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