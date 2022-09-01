ua ru
Чт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Министры финансов G7 утвердят план по ограничению цен на российскую нефть

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 01:45
Министры финансов G7 утвердят план по ограничению цен на российскую нефть Фото: министры финансов G7 утвердят план по ограничению цен на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министры финансов стран Группы семи (G7) на встрече в пятницу одобрят план по ограничению цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, знакомых с содержанием документа, план предусматривает также введение потолка цен на произведенные в России нефтепродукты.

Отметим, что США усилят контроль за соблюдением санкций против Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вопреки санкциям почти достигла довоенного экспорта алмазов, в том числе благодаря индийским компаниям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ
В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ
DAILY
Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет
Ростислав Шаправскийглавный редактор Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет