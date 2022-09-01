Министры финансов G7 утвердят план по ограничению цен на российскую нефть

По словам собеседников издания, знакомых с содержанием документа, план предусматривает также введение потолка цен на произведенные в России нефтепродукты.

Отметим, что США усилят контроль за соблюдением санкций против Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вопреки санкциям почти достигла довоенного экспорта алмазов, в том числе благодаря индийским компаниям.

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