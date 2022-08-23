ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія всупереч санкціям майже досягла довоєнного експорту алмазів, - Bloomberg

Новость на русском →
Москва, Вівторок 23 серпня 2022 22:50
Росія всупереч санкціям майже досягла довоєнного експорту алмазів, - Bloomberg Фото: Росія майже відновила обсяги експорту алмазів (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація всупереч західним санкціям відновила обсяги експорту алмазів майже до довоєнного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що на частку російської компанії "Алроса" припадає близько третини світових поставок алмазної сировини. І після введення західних санкцій на імпорт різко піднялися ціни на дрібні та дешевші діаманти.

Однак через деякий час експорт алмазів "Алроси" перевищив позначку 250 млн доларів на місяць. Ця цифра лише приблизно на 50-100 млн доларів нижче того рівня, який був до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Продажі поновилися, оскільки деяким індійським банкам стало зручніше проводити транзакції у валютах, відмінних від доларів США", - пише видання з посиланням на джерела.

Велика частина російських алмазів направляється в Індію, яка є найбільшим центром обробки і ограновування дорогоцінних каменів. При цьому джерела відзначають, що європейські клієнти також купують ці алмази.

Через побоювання санкцій угоди укладаються в "абсолютній тиші", що незвично навіть за закритими стандартами алмазного світу, відомого своєю скритністю. Сама "Алроса" припинила публікувати будь-яку інформацію про свої продажі.

Нагадаємо, відомий ювелірний дім Tiffany & Co відмовився купувати російські діаманти і алмази ще в березні 2022 року.

А видання NYT писало, що Україна та її західні союзники вимагають визнати російські алмази "кривавими", оскільки доходи від їх продажу йдуть на фінансування війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкції проти Росії
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії