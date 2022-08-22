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США посилюватимуть контроль за дотриманням санкцій проти РФ, - WSJ

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Понеділок 22 серпня 2022 22:07
США посилюватимуть контроль за дотриманням санкцій проти РФ, - WSJ Фото: США посилюватимуть контроль за дотриманням санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США забезпечуючи ефективність введених санкції проти РФ, намагаються закрити чинні лазівки та продовжують переконувати інші країни приєднатись до обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

В адміністрації Байдена заявили, що наразі триває другий етап економічного тиску на РФ. На цьому етапі США намагаються перекрити лазівки, які дозволяють Росії обходити західні обмеження. Мова йде про іноземні банки та криптовалютні платформи, які продовжують допомагати надавати доступ Росії до фінансів. Продовжується блокування банківських рахунків, активів російських олігархів та пошук іноземних компаній, які допомагають експортувати товари подвійного призначення до Росії.

США також займаються тим, що переконують Китай та Індію скоротити фінансові операції та експорт товарів до Росії. Ефект від санкцій не планувалось отримати миттєво, проте їхня стратегія економічних обмежень виправдає себе з часом.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів і Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі переслідує компанії, які продовжують постачати Росії фінансові послуги та товари, такі як напівпровідники та зброю, заборонені новим експортним контролем. Також США розкривають групи людей, які допомагають росіянам обходити західні санкції.

Китайські компанії постачають комп’ютерні мікросхеми та інші електронні компоненти, які можна використовувати для військових цілей, а індійські компанії постачають обладнання для нафти та газу.

Усе це дозволяє Росії продовжувати війну та підтримувати свою економіку на плаву, не зважаючи на санкційний тиск. Наразі велика увага приділяється трьом країнам, з якими зросли торговельні зв'язки - Бразилія, Ізраїль та Узбекистан.

Нагадаємо, що США не підтримують введення заборони на видачу віз громадянам РФ, оскільки це закрило б шляхи до втечі для російських дисидентів.

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