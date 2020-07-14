Міністри ЄС закликали Туреччину переглянути перетворення собору Святої Софії на мечеть

Фото: Собор Святої Софії (flickr.com/freespirit81)

Влада Туреччини закликали скасувати рішення

Члени Ради міністрів ЄС із закордонних справ закликали Туреччину терміново переглянути рішення щодо перетворення собору Святої Софії на мечеть. Влада країни закликала скасувати своє рішення.

Про це пише "Укрінформ".

За підсумками зустрічі розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що обговорювалося "важливе питання Святої Софії".

"Рада ЄС засудив рішення Туреччини перетворити настільки видатну пам'ятку знову в мечеть. Таке рішення буде підживлювати недовіру і розділ між релігійними громадами, підірве наші зусилля, спрямовані на діалог і співпрацю. Була широка підтримка (міністрів) у заклику до влади Туреччини терміново переглянути і скасувати це рішення", - сказав Боррель.

Як відомо, кілька днів тому Державна рада Туреччини скасував рішення Ради міністрів від 1934 року про перетворення собору Святої Софії в Стамбулі в музей.

Таке рішення Туреччини наразився на шквал критики з боку Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, ЮНЕСКО та ряду країн Європи.

зокрема, США висловили розчарування у зв'язку з перетворенням собору Святої Софії на мечеть і закликали зберегти доступ до нього для всіх відвідувачів.

Чи

Раніше Ердоган підкреслив, що ніщо не змусить його змінити своє рішення.