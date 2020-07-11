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США розчаровані, що собор Святої Софії в Туреччині став мечеттю

Вашингтон, Субота 11 липня 2020 05:08
США розчаровані, що собор Святої Софії в Туреччині став мечеттю
Фото: Собор Святої Софії (wikimedia by Arild Va gen)
Автор: Инна Собора

США закликали зберегти доступ до собору для всіх відвідувачів

Держдепартамент США зробив заяву після рішення Туреччини повернути статус мечеті собору Святої Софії. Американські дипломати розчаровані цією новиною.

Про це пише "Голос Америки".

Наголошується, що будівля є важливою частиною об'єкта "Історичні місця Стамбула", внесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Ми розчаровані рішенням уряду Туреччини змінити статус собору Святої Софії. Ми розуміємо, що турецький уряд як і раніше прихильний збереження доступу до собору Святої Софії для всіх відвідувачів, і ми з нетерпінням очікуємо почути його плани щодо подальшого управління собором Святої Софії, щоб забезпечити його доступність для всіх без будь-яких перешкод", - йдеться в заяві.

Раніше Ердоган заявляв, що хоче перетворити собор Святої Софії на мечеть в якості "відповіді" главі США Дональду Трампу, який підтримав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Нагадаємо, указом президента Туреччини від 10 липня собор Святої Софії в Стамбулі отримав статус мечеті.

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