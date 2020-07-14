Министры ЕС призвали Турцию пересмотреть превращение собора Святой Софии в мечеть

Фото: Собор Святой Софии (flickr.com/freespirit81)

Власти Турции призвали отменить решение

Члены Совета министров ЕС по иностранным делам призвали Турцию срочно пересмотреть решение относительно превращения собора Святой Софии в мечеть. Власти страны призвали отменить свое решение.

Об этом пишет "Укринформ".

По итогам встречи высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что обсуждался "важный вопрос о Святой Софии".

"Совет ЕС осудил решение Турции превратить столь выдающуюся достопримечательность снова в мечеть. Такое решение будет подпитывать недоверие и раздел между религиозными общинами, подорвет наши усилия, направленные на диалог и сотрудничество. Была широкая поддержка (министров) в призыве к власти Турции срочно пересмотреть и отменить это решение", - сказал Боррель.

Как известно, несколько дней назад Государственный совет Турции отменил решение Совета министров от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.

Такое решение Турции подверглось шквалу критики со стороны Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, ЮНЕСКО и ряда стран Европы.

В частности, США выразили разочарование в связи с преобразованием собора Святой Софии в мечеть и призвали сохранить доступ к нему для всех посетителей.

Ранее Эрдоган подчеркнул, что ничто не заставит его изменить свое решение.