Трамп назначит госсекретарем сенатора Рубио, - СМИ

Информацию об этом публикуют и другие ведущие СМИ США: The New York Times, Fox News, The Wall Street Journal, The Hill.

Как отмечает Reuters, Рубио, был самым агрессивным кандидатом в списке Трампа на пост госсекретаря, и в последние годы он выступал за жесткую внешнюю политику в отношении геополитических врагов Америки, включая Китай, Иран и Кубу.

За последние несколько лет он смягчил некоторые из своих позиций, чтобы больше соответствовать взглядам Трампа. Избранный президент обвиняет прошлых президентов США в том, что они вели Америку к дорогостоящим и бесполезным войнам, и настаивает на более сдержанной внешней политике.

Хотя Трамп, известный своей переменчивостью, всегда мог изменить свое решение в последнюю минуту, по словам источников, он, по всей видимости, уже определился со своим выбором.

Новая администрация столкнется с миром, который станет более нестабильным и опасным, чем он был, когда Трамп вступил в должность в 2017 году: в Украине и на Ближнем Востоке бушуют войны, а Китай все теснее сближается с врагами США - Россией и Ираном.

Позиция по Украине

Война России против Украины будет занимать важное место в повестке дня Рубио. 53-летний Рубио в недавних интервью заявил, что Украине необходимо искать мирное урегулирование с Россией, а не сосредотачиваться на возвращении всех территорий, которые Россия захватила за последнее десятилетие. Он также был одним из 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против пакета военной помощи Украине в размере 61 млрд долларов, принятого в апреле.

Как отмечает Reuters Хотя Рубио был далеко не самым изоляционистским вариантом, его вероятный выбор, тем не менее, подчеркивает существенный сдвиг во взглядах республиканцев на внешнюю политику при Трампе.

Когда-то партия ястребов, выступавших за военное вмешательство и жесткую внешнюю политику, теперь большинство союзников Трампа проповедуют сдержанность, особенно в Европе, где многие республиканцы жалуются, что союзники США не вносят справедливую долю в оборону.

"Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война в Украине закончится путем переговоров", - заявил Рубио в интервью NBC в сентябре.

Внутрення политика

Выбор Рубио имеет как внутреннее, так и международное значение.

Трамп победил вице-президента-демократа Камалу Харрис на выборах 5 ноября отчасти за счет привлечения на свою сторону большого числа латиноамериканцев, которые в подавляющем большинстве голосовали за демократов в предыдущих избирательных циклах, но стали все более разнообразной демографической группой в политическом смысле, причем все больше латиноамериканцев голосуют за республиканцев.

Выбрав Рубио на ключевую политическую должность, Трамп может помочь закрепить электоральные успехи среди латиноамериканцев и дать понять, что им есть место на самых высоких уровнях его администрации.

По словам Маурисио Клавера-Кароне, союзника Рубио, бывшего президента Межамериканского банка развития и бывшего помощника Совета национальной безопасности по Латинской Америке в первой администрации Трампа, в случае утверждения его кандидатуры Рубио, скорее всего, будет уделять Латинской Америке гораздо больше внимания, чем любой предыдущий госсекретарь.

"Это время, когда Латинская Америка будет больше всего заметна на карте за всю историю любого президентства США. Это историческое время. По-другому это не скажешь", - сказал Клавер-Кароне.

Позиция по Китаю

Рубио был одним из трех финалистов на пост вице-президента Трампа. В конечном итоге избранный президент выбрал сенатора США Джеймса Дэвида Вэнса из Огайо, крайне правого деятеля, известного своими изоляционистскими внешнеполитическими позициями.

Некоторые сторонники Трампа скептически отнесутся к его решению назначить Рубио, который до недавнего времени занимал жесткие внешнеполитические позиции, противоречащие позициям Трампа.

Например, во время президентского срока Трампа 2017-2021 годов Рубио был одним из инициаторов законопроекта, который затруднил бы выход Трампа из Организации Североатлантического договора, поскольку для ратификации выхода требовалось две трети голосов Сената.

Трамп годами выступал против стран-членов НАТО, которые не смогли выполнить согласованные целевые показатели военных расходов, и предупреждал во время предвыборной кампании, что он не только откажется защищать страны, "задолжавшие" по финансированию, но и будет поощрять Россию "делать с ними все, что она захочет".

Рубио - ведущий ястреб в отношении Китая в Сенате. В 2020 году Пекин ввел против него санкции из-за его позиции по Гонконгу после демократических протестов.

В частности, в 2019 году Рубио призвал Министерство финансов начать проверку на предмет национальной безопасности в связи с приобретением популярной китайской социальной сетью TikTok компании Musical.ly, что привело к расследованию и проблемному распоряжению о продаже активов.

Будучи главным республиканцем в сенатском комитете по разведке, он также продолжал оказывать давление на администрацию Байдена, требуя от нее заблокировать все продажи Huawei в начале этого года после того, как находящаяся под санкциями китайская технологическая компания выпустила новый ноутбук на базе процессора Intel AI.

Рубио, чей дед бежал с Кубы в 1962 году, также является ярым противником нормализации отношений с кубинским правительством, и Трамп разделяет эту позицию.

Являясь главой подкомитета Палаты представителей, курирующего дела Латинской Америки, он также часто и жестко критикует правительство Николаса Мадуро в Венесуэле.