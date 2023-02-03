Кремль нас не запугает, Украина будет членом ЕС, - глава Евросовета

Европейский союз будет поддерживать Украину всеми возможными способами, поскольку Украина и ЕС являются семьей. Кремлю не запугать Евросоюз.

Об этом заявив президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита Украина-ЕС.

"Этот саммит посылает два четких месседжа: первый - для вас и для украинцев - ЕС будет поддерживать вас всеми возможными способами. Кремль нас не запугал и не запугает. Потому что ЕС и Украина - семья", - заявил он.

При этом Мишель подчеркнул, что будущее Украины внутри Евросоюза.

"И второй месседж - будущее Украины внутри ЕС. Украинцы сделали четкий выбор в пользу свободы, демократии и верховенства права. Ваше будущее вместе с нами в нашем общем Евросоюзе. Ваша судьба - это наша судьба", - добавил он.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нет четких временных рамок, которые нужно достичь, чтобы вступить в ЕС. Поскольку для каждой страны они разные.

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