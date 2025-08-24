ua en ru
Зеленский на День независимости: нужен справедливый мир, каким он будет - решать нам

Киев, Воскресенье 24 августа 2025 09:39
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина нуждается в справедливом мире и не пойдет на компромиссы России. Только украинцы могут решать, каким будет будущее страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского в День независимости.

Глава государства записал обращение из центра Киева - на Майдане Независимости. Для украинцев это больше, чем главная площадь страны. Это символ независимости, место, где творится история.

Зеленский также обратил внимание на "Нулевой километр", где написаны расстояния до украинских городов, в частности, Донецка, Луганска, Крыма.

"И сегодня эти отметки - они имеют уже совсем другое значение. Они уже не только о километрах. Они напоминают, что все это - Украина. И там - наши люди, и никакое расстояние между нами этого не изменит, и никакая временная оккупация этого не изменит. И однажды это расстояние между украинцами исчезнет, и мы снова будем вместе как одна семья, как одна страна. И это лишь вопрос времени", - сказал он.



Президент поблагодарил воинов, волонтеров, врачей, спасателей, учителей, молодежь и других украинцев.

Зеленский подчеркнул, что Украина изменилась - уже не ждет жестов доброй воли, а имеет собственную волю.

"И вот такая Украина никогда больше в истории не будет принуждена к стыду, который "русские" называют "компромиссом". Нам нужен справедливый мир. Каким будет наше будущее, решать только нам. И мир это знает. И мир это уважает. Уважает Украину. Воспринимает Украину равной", - отметил президент.

Глава государства добавил, что Украина может за сутки собрать и объединить вокруг себя лидеров мира, восстановить единство Европы и США и стать основой этого союза.

"А потому Украину слышат, с Украиной считаются, к ней прислушиваются. Ее место - за столом, ей не говорят: "Подождите за дверью". Ей говорят: "Решать только вам"", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры об окончании войны

Напомним, 15 августа на Аляске прошла встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Главной темой переговоров была Украина.

Как сообщают СМИ, Путин выдвинул несколько требований для завершения войны, в частности так называемый территориальный обмен. Он хочет, чтобы Украина вывела войска из Донецкой и Луганской области, а взамен готов отвести оккупантов из небольших районов в Сумской и Харьковской областях.

Уже 18 августа Трамп встретился в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

После переговоров американский президент позвонил Путину, чтобы договориться о встрече с Зеленским. РФ настаивала на двусторонней встрече, которая должна была бы состояться в течение ближайших недель.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также сомневается, что российский диктатор решится на встречу с Зеленским. Президент Финляндии также считает маловероятным то, что саммит состоится до конца августа.

