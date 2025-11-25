У министра армии США оценили мирные переговоры с Россией в Абу-Даби

Переговоры США и России

Напомним, министр армии США Дэн Дрисколл ведет переговоры с российской делегацией после того, как он на прошлой неделе представил в Киеве мирный план Вашингтона.

Встреча американской и российской делегаций проходит в Абу-Даби.

Западные СМИ со ссылкой на источники пишут о том, что в ходе встречи Дрисколл представляет России обновленный мирный план, который был согласован во время встречи американской и украинской делегаций в Женеве.

Стоит заметить, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал неоднозначное заявление об обновленном мирном плане США.

Он пригрозил, что если новая версия плана "сотрет договоренности", к которым якобы пришли президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин, то "ситуация будет иной".

Также Лавров добавил, что Россия "приветствовала" первую версию плана, когда в него входило 28 пунктов. В частности, предусматривалось, что численность украинской армии будет ограничена, а Донецкая и Луганская области окажутся под полным контролем РФ.

