У міністра армії США оцінили мирні переговори з Росією в Абу-Дабі

Переговори США і Росії

Нагадаємо, міністр армії США Ден Дрісколл веде переговори з російською делегацією після того, як він минулого тижня представив у Києві мирний план Вашингтона.

Зустріч американської та російської делегацій відбувається в Абу-Дабі.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела пишуть про те, що під час зустрічі Дрисколл презентує Росії оновлений мирний план, який було погоджено під час зустрічі американської та української делегацій у Женеві.

Варто зауважити, що раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив неоднозначну заяву про оновлений мирний план США.

Він пригрозив, що якщо нова версія плану "зітре домовленості", до яких нібито дійшли президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін, то "ситуація буде іншою".

Також Лавров додав, що Росія "вітала" першу версію плану, коли до нього входило 28 пунктів. Зокрема, передбачалося, що чисельність української армії буде обмежена, а Донецька і Луганська області опиняться під повним контролем РФ.

