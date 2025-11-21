ua en ru
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа

Украина, Пятница 21 ноября 2025 06:15
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа Фото: военные (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

США разработали для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Трампа, построенный по логике статьи 5 НАТО и предусматривающий коллективную реакцию Запада на возможное новое нападение России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Axios.

В проекте США, помимо прочего, указывается, что масштабная и умышленная атака России на Украину будет трактоваться как угроза всей трансатлантической общности.

В таком случае Вашингтон и европейские союзники обязуются согласованно реагировать, включая применение военной силы.

В документе отмечено, что эти обязательства вступают в силу сразу после подписания, действуют десять лет и могут быть продлены по взаимному решению сторон.

Реакция США и союзников

США подчеркивают, что любые действия Москвы, нарушающие условия будущего перемирия, будут рассматриваться через механизм совместной оценки Украина—НАТО.

Предусмотрены военные, разведывательные, дипломатические и экономические меры. Страны Альянса, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, подтверждают готовность выступать единым фронтом в случае эскалации.

Содержание сопроводительного плана

Отдельно от гарантий безопасности Украине был представлен документ на 28 пунктов. Он предусматривает создание демилитаризованной зоны, фиксирует фактические линии контроля на юге и востоке, ограничивает численность украинских сил уровнем до 600 тысяч военнослужащих и исключает размещение войск НАТО на украинской территории.

При этом стороны должны согласовать вопросы контроля и механизм международного мониторинга.

На данном этапе пока еще идут консультации и переговоры, и "мирный план" Трампа считается достаточно "сырым" документом, который активно дорабатывается.

Украина подтверждает готовность двигаться к реальному завершению войны, и президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не намерен препятствовать мирному процессу, комментируя результаты встречи с американской делегацией, которая передала Украине свои предложения и ряд пунктов возможного плана урегулирования.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский и министр армии США Дэн Дрисколл согласовали ориентировочные сроки подготовки и подписания будущего соглашения по американскому плану урегулирования. По информации Axios, во время переговоров в Киеве украинский лидер подтвердил готовность сотрудничать с Вашингтоном над предложенными положениями мирного плана.

Отметим, что после встречи с фракцией "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящих мерах, направленных на сохранение работоспособности Верховной Рады в условиях военного времени, отметив, что обсуждались как общие, так и особенно чувствительные вопросы, влияющие на функционирование парламента.

