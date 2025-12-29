ua en ru
Украина впервые присоединилась к отработке статьи 5 НАТО: что это значит

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 02:21
Украина впервые присоединилась к отработке статьи 5 НАТО: что это значит
Автор: Маловичко Юлия

Украинские эксперты JATEC впервые присоединились к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО на учениях Loyal Dolos 2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"Представители Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию НАТО-Украина (JATEC) приняли участие в финальной фазе учения НАТО Loyal Dolos 2025 по оценке боевых возможностей подразделения Альянса", - сообщили в Генштабе.

В пресс-службе говорится, что уроки, вынесенные из войны РФ против Украины, были интегрированы в сценарий учений, чтобы подготовить военных к ведению боевых действий в быстро меняющихся условиях. Украинские эксперты впервые были непосредственно привлечены к учениям НАТО такого типа.

В Генштабе утверждают: участие украинцев в учениях Loyal Dolos 2025, которые являются одним из ключевых элементов подготовки НАТО в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора, имеет стратегическое значение для нашего государства, поскольку впервые мы были привлечены к отработке механизмов коллективной безопасности Альянса.

Предполагается, что участие украинцев в этих учениях поспособствовало признанию Североатлантическим советом нашего государства как одного из самых опытных участников системы региональной безопасности. Также в НАТО поняли важность взаимодействия с силами безопасности и обороны Украины, считает Старший национальный представитель Украины в JATEC, директор по имплементации программ Совместного центра НАТО-Украина полковник Валерий Вишневский.

"Около 1500 военнослужащих и гражданских специалистов в различных локациях по всей Европе работали вместе с целью оценки возможностей одного из корпусов быстрого развертывания НАТО как боевого армейского подразделения Альянса", - сообщает Генштаб.

Группа управления, которая направляла мероприятие из Совместного центра подготовки объединенных сил в Быдгоще (Польша), обеспечила комплексный и реалистичный характер учений. Loyal Dolos 2025 были разработаны для совершенствования и проверки способности Альянса действовать слаженно в нескольких доменах одновременно.

Также Генеральный штаб ВСУ сообщил: указанные учения стали флагманским событием программы подготовки НАТО в этом году и были сосредоточены на сухопутных операциях с интеграцией других доменов. Это соответствует стратегии НАТО по созданию более взаимосвязанных и адаптивных сил.

Напомним, что США разработали для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана", построенный по логике статьи 5 НАТО, предусматривающей коллективную реакцию Запада на возможное новое нападение России.

Статья 5 НАТО - это принцип коллективной обороны. Она предусматривает, что вооруженное нападение на одну страну-члена Альянса считается нападением на всех.

Ключевое:

  • применяется в случае вооруженной агрессии против государства-члена НАТО;

  • каждая страна сама определяет форму помощи - от политической и экономической до военной;

  • не означает автоматического ввода войск, но обязывает реагировать;

  • является основой сдерживания и безопасности Альянса.

Статью 5 официально применяли только один раз - после терактов 11 сентября 2001 года в США.

