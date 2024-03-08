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Министр обороны Британии записал обращение из центра Киева: я приехал, чтобы бить тревогу

Фото: министр обороны Великобритании Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс записал обращение из центра Киева. Он заявил, что демократический мир должен убедиться в том, что Украина выиграет войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шаппса в Twitter (X).

"Я в Киеве, чтобы бить тревогу демократическому миру - мы должны убедиться, что Украина выиграет эту войну", - отметил он.

По его словам, Британия сделала больше, чем когда-либо, предоставляя крупнейший на сегодняшний день пакет военной поддержки.

"Теперь каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией", - добавил министр обороны.

 

Визит Шаппса в Украину.

В четверг, 7 марта стало известно, что государственный секретарь по обороне Великобритании Грант Шаппс прибыл в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Также Шаппс провел встречу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Кроме того, Шаппс объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Британия выделила дополнительные 125 миллионов фунтов стерлингов (160 млн долларов), которые пойдут на закупку более 10 тысяч дронов.

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