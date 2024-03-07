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Зеленский встретился с главой Минобороны Британии. Обсудили усиление ПВО и не только

Четверг 07 марта 2024 19:44
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Зеленский встретился с главой Минобороны Британии. Обсудили усиление ПВО и не только Фото: Владимир Зеленский и Грант Шаппс (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 7 марта, встретился с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины в Facebook.

По его словам, они обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами.

"Основное внимание - усилению ПВО, дальнобойных возможностей нашей армии, обеспечению других насущных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия", - написал президент.

Зеленский поблагодарил правительство и народ Великобритании за лидерскую поддержку Украины и наших людей.

Помощь от Британии

В январе премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего с начала войны пакета помощи Украине.

А недавно министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сказал, что экономика Российской Федерации в 25 раз слабее экономики Украины и ее союзников. Необходимо сделать эту разницу более ощутимой.

Также 23 февраля Великобритания объявила о пакете боеприпасов для Украины на 310 миллионов долларов.

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