Сырский вместе с Умеровым встретились с главой Минобороны Британии и адмиралом Радакиным
Главком ВСУ Александр Сырский вместе с главой Минобороны Рустемом Умеровым сегодня, 7 марта, встретились с министром обороны Британии Грантом Шаппсом и начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Умерова в Facebook.
По словам Умерова, они обсудили первоочередные потребности Сил обороны Украины. Сырский проинформировал о ситуации на фронте и последних действиях врага.
"Я очень благодарен Великобритании за всестороннюю поддержку, в частности за поставки ракет Storm Shadow, которые действительно меняют ситуацию на поле боя", - добавил он.
Фото: Встреча (facebook.com/rustemumerov.ua)
Министр обороны написал, что Великобритания постоянно убеждает свободный мир делать правильные вещи.
Кто еще в Украине встречался с представителями Британии
Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с государственным секретарем Великобритании по обороне Грантом Шаппсом.
По его словам, они обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами.
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