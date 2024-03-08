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Міністр оборони Британії записав звернення з центру Києва: я приїхав, аби бити на сполох

Фото: міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс записав звернення з центру Києва. Він заявив, що демократичний світ повинен переконатися, що Україна виграє війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шаппса у Twitter (X).

"Я в Києві, щоб бити на сполох демократичному світу - ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну", - зазначив він.

За його словами, Британія зробила більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки.

"Тепер кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією", - додав міністр оборони.

 

Візит Шаппса в Україну

У четвер, 7 березня стало відомо, що державний секретар з питань оборони Великої Британії Грант Шаппс прибув до України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Також Шаппс провів зустріч з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Крім того, Шаппс оголосив про виділення нового пакету військової допомоги для України. Британія виділила додаткові 125 мільйонів фунтів стерлінгів (160 млн доларів), які підуть на закупівлю понад 10 тисяч дронів.

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