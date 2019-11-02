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Глава МЗС Фінляндії відвідав Станицю Луганську

Новини » Політика     02.11.2019 - 10:26
Глава МЗС Фінляндії відвідав Станицю Луганську
Фото: візит фінляндської делегації в Станицю Луганську (Facebook / pressjfo.news)

Хаавісто позитивно оцінив процес відновлення зруйнованого мосту

У суботу, 2 листопада, фінляндська делегація на чолі з міністром закордонних справ Пекком Хаавісто відвідала ділянку розведення в районі населеного пункту Станиця Луганська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, глава МЗС Фінляндії позитивно оцінив роботу української сторони на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". Зокрема, Хаавісто відзначив проведення ремонто-відновлювальних робіт зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець.

Зазначається, що метою візиту фінляндської делегації була демонстрація підтримки Укрїни, а також отримання актуальної інформації щодо безпекової ситуації на Донбасі та дій російсько-окупаційних сил.

"Представники делегації висловили стурбованість щодо конфлікту, який триває на сході України та продовжує негативно позначатись на житті та добробуті цивільного населення, яке проживає поблизу лінії зіткнення", - додали у відомстві.

Глава МЗС Фінляндії відвідав Станицю Луганську

Нагадаємо, раніше у штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що підготовчі роботи з відновлення мосту в Станиці Луганській підходять до завершення. В штабі зазначали, що йде підготовка до монтажу металоконструкцій і проводиться розрізання залишків залізної конструкції зруйнованого мосту.

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