Міністр закордонних справ Фінляндії відвідає Україну

Фото: Пекка Хаавісто (facebook com haavisto pekka)

Хаавісто в ході візиту відвідає лінію розмежування на Донбасі

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто відвідає Україну з робочим візитом 31 жовтня і 1 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Фінляндії.

Як повідомляється, в ході візиту Хаавісто зустрінеться з міністром закордонних справ України Вадим Пристайко, експертами, консультирующими України з питань реформ, а також з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Також дипломат відвідає лінію розмежування на Донбасі разом з заступником міністра закордонних справ Єгором Божко. Міністри обговорять питання двосторонніх відносин, ситуацію на сході України, справи Європейського союзу і процес українських реформ.

Нагадаємо, глава Держенергоефективності Сергій Савчук і посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайні обговорили результативність і можливість розширення співпраці України і Фінляндії до "чистої" енергетики, енергоефективності та енергетичної утилізації сміття.

Крім того, 19 вересня Україна і Фінляндія підписали угоду про взаємний захист інформації з обмеженим доступом. З української сторони документ підписав голова Служби безпеки України Іван Баканов, а з фінської - посол Фінляндії в Україні Пяйві Маріт Лайні.