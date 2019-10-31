ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міністр закордонних справ Фінляндії відвідає Україну

Новини » Політика     31.10.2019 - 15:33
Міністр закордонних справ Фінляндії відвідає Україну
Фото: Пекка Хаавісто (facebook com haavisto pekka)

Хаавісто в ході візиту відвідає лінію розмежування на Донбасі

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто відвідає Україну з робочим візитом 31 жовтня і 1 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Фінляндії.

Як повідомляється, в ході візиту Хаавісто зустрінеться з міністром закордонних справ України Вадим Пристайко, експертами, консультирующими України з питань реформ, а також з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Також дипломат відвідає лінію розмежування на Донбасі разом з заступником міністра закордонних справ Єгором Божко. Міністри обговорять питання двосторонніх відносин, ситуацію на сході України, справи Європейського союзу і процес українських реформ.

Нагадаємо, глава Держенергоефективності Сергій Савчук і посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайні обговорили результативність і можливість розширення співпраці України і Фінляндії до "чистої" енергетики, енергоефективності та енергетичної утилізації сміття.

Крім того, 19 вересня Україна і Фінляндія підписали угоду про взаємний захист інформації з обмеженим доступом. З української сторони документ підписав голова Служби безпеки України Іван Баканов, а з фінської - посол Фінляндії в Україні Пяйві Маріт Лайні.

Ердоган може відмовитися від візиту в СШАчерез визнання геноциду вірмен Україна та Фінляндія планують поглиблювати співпрацю в енергоефективності
Новини України Финляндиявизит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся