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Естонія скасувала довгострокові візи для українців

Новини » Політика    25.09.2019 - 09:18
Естонія скасувала довгострокові візи для українців
Ілюстративне фото (schengenvisainfo.com)

Рішення набере чинності 1 листопада

Уряд Естонської Республіки скасував своє рішення від 2010 року, яке звільняло громадян України від сплати державного мита за розгляд заявок на довготермінові візи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рейгікогу.

Як заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Реймсалу, на сьогодні близько 90% громадян України, які звертаються з проханням про довгострокову візу, просять її з метою працевлаштування.

"Тому надалі не виправдано зберігати такий виняток для громадян України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення, яке набере чинності 1 листопада (його ухвалено і щодо громадян Білорусі), стосується лише національної візи типу D терміном понад 90 днів для перебування з такою метою, як працевлаштування, навчання, тривале лікування тощо. Державне мито за розгляд заявки на таку візу в Естонії становить нині 80 євро, а з 1 січня 2020 року воно зросте до 100 євро.

Нагадаємо, ранше РБК-Україна повідомляло, що глава Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що скасування безвізового режиму для громадян України неможлива. За його словами, скасування короткострокового безвізового режиму для українців з боку Естонської Республіки нерозумна. Він зазначив, що працюють в Естонії українці в більшості мають робочу візу.

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