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Кулеба про рішення США щодо "Північного потоку-2": ніщо не програно, поки гра не завершилась

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Київ, Середа 26 травня 2021 18:45
Кулеба про рішення США щодо "Північного потоку-2": ніщо не програно, поки гра не завершилась Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про скасування Сполученими Штатами Америки санкцій проти "Північного потоку-2". Мова про рішення Вашингтону призупинити санкції проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG.

Про це йшлося на брифінгу в МЗС.

За словами Кулеби, поки що рано говорити про перемогу Росії, оскільки будівництво російського газопроводу ще не завершено.

"Ніщо не завершене, поки воно не завершене на 100%, і, до речі, я про це казав під час нашої зустрічі держсекретарю Блінкену. І друге: ніщо не програно, поки гра не завершилася", - сказав він.

Однак, як визнав міністр, після скасування американських санкцій Росії стало простіше завершити будівництво "Північного потоку-2".

"Але моє правило в житті - завжди боротись до кінця за національні інтереси України. До тих пір, поки газ не потік по "Північному потоку-2", ми будемо боротись за захист наших інтересів", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 20 травня Держдеп США оголосив про припинення санкцій проти Nord Stream 2 AG. Однак наступного дня США наклали санкції на 13 російських суден, що беруть участь в реалізації проекту, та низку російських організацій.

Як писало РБК-Україна, президент США Джо Байден вважає санкції проти "Північного потоку-2" непродуктивними.

Додамо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що скасування санкції проти "Північного потоку-2" буде особистим програшем Байдена.

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