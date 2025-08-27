Минимальная зарплата в Украине будет расти медленнее из-за сценария длительной войны

В проекте госбюджета на 2026 год будет заложен сценарий более длительной войны. Из-за этого минимальная зарплата вырастет меньше, чем планировалось ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Минфина от 15 августа 2025 года.
В письме Министерство финансов с целью составления проекта государственного бюджета Украины на 2026 год довело инструкции по подготовке бюджетных запросов.
Минфин сообщил, что при рассмотрении макроэкономического прогноза на 2026-2028 годы Кабмин принял решение об использовании макроэкономических показателей при подготовке проекта бюджета на 2026 год по сценарию 2, который предусматривает более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики.
Согласно письму Минфина, прогнозные размеры стандартов в оплате труда будут следующими:
минимальная заработная плата:
Это меньше, чем в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, в которой планировались такие размеры:
Сейчас минимальная зарплата составляет 8000 гривен.
Прогноз роста должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки остался без изменений:
В 2025 году оплата труда работников бюджетной сферы будет осуществляться на основе должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, который остается на уровне декабря 2024 года, - 3195 гривен.
Минфин предлагает более существенно поднять прожиточный минимум, из-за более высокой инфляции в сценарии длительной войны.
В 2026 году он будет составлять:
В проекте Бюджетной декларации были определены следующие показатели:
Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен.
Согласно документу, расходы на оплату труда органов остаются на уровне 2025 года, кроме отдельных центральных органов исполнительной власти, которым в 2025 году в соответствии с решениями правительства уменьшена предельная численность работников
"В среднесрочной перспективе условия функционирования экономики будут оставаться сложными, последствия войны будут ощущаться еще в течение длительного времени. Восстановление ВВП будут сдерживать факторы безопасности и миграционные процессы", - говорится в письме.
Однако в целом с учетом значительной адаптивности экономических агентов к новым условиям функционирования и постепенного восстановления, которое уже наблюдается, ожидается восходящая положительная динамика экономического развития, отмечают в Минфине.
Напомним, в правительстве надеются, что война завершится раньше. Но с прагматической точки зрения готовят проект госбюджета с учетом продолжения войны весь 2026 год.
Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы.
Прогноз содержит два сценария развития событий: первый с "предположением о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года". Во втором активные боевые действия будут продолжаться в следующем году.