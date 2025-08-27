Минимальная зарплата в Украине будет расти медленнее из-за сценария длительной войны

В письме Министерство финансов с целью составления проекта государственного бюджета Украины на 2026 год довело инструкции по подготовке бюджетных запросов.

Минфин сообщил, что при рассмотрении макроэкономического прогноза на 2026-2028 годы Кабмин принял решение об использовании макроэкономических показателей при подготовке проекта бюджета на 2026 год по сценарию 2, который предусматривает более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики.

Минимальная зарплата и зарплата бюджетников

Согласно письму Минфина, прогнозные размеры стандартов в оплате труда будут следующими:

минимальная заработная плата:

с 1 января 2026 года - 8 647 гривен;

с 1 января 2027 года - 9 347 гривен;

с 1 января 2028 года - 9 997 гривен.

Это меньше, чем в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, в которой планировались такие размеры:

с 1 января 2026 года в размере 8 688 гривен;

с 1 января 2027 года в размере 9 374 гривны;

с 1 января 2028 года в размере 10 059 гривен.

Сейчас минимальная зарплата составляет 8000 гривен.

Прогноз роста должностного оклада работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки остался без изменений:

с 1 января 2026 года - 3 470 гривен;

с 1 января 2027 года - 3 744 гривны;

с 1 января 2028 года - 4 018 гривен.

В 2025 году оплата труда работников бюджетной сферы будет осуществляться на основе должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, который остается на уровне декабря 2024 года, - 3195 гривен.

Прожиточный минимум

Минфин предлагает более существенно поднять прожиточный минимум, из-за более высокой инфляции в сценарии длительной войны.

В 2026 году он будет составлять:

на одного человека - 3 209 гривен;

детей в возрасте до 6 лет - 2 817 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3 512 гривен;

трудоспособных лиц - 3 328 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность, - 2 595 гривен.

В проекте Бюджетной декларации были определены следующие показатели:

на одного человека - 3 171 гривна;

детей в возрасте до 6 лет - 2 783 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3 471 гривны;

трудоспособных лиц - 3 288 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность, - 2 564 гривен.

Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен.

Зарплаты и экономика

Согласно документу, расходы на оплату труда органов остаются на уровне 2025 года, кроме отдельных центральных органов исполнительной власти, которым в 2025 году в соответствии с решениями правительства уменьшена предельная численность работников

"В среднесрочной перспективе условия функционирования экономики будут оставаться сложными, последствия войны будут ощущаться еще в течение длительного времени. Восстановление ВВП будут сдерживать факторы безопасности и миграционные процессы", - говорится в письме.

Однако в целом с учетом значительной адаптивности экономических агентов к новым условиям функционирования и постепенного восстановления, которое уже наблюдается, ожидается восходящая положительная динамика экономического развития, отмечают в Минфине.