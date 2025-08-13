Что надеть на свидание или вечеринку: советы от Андре Тана на лето
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о стильных решениях для тех, кто хочет выглядеть эффектно и уместно во время вечерних летних выходов. В образах сочетаются комфорт, актуальные тренды и нотки элегантности - каждая найдет что-нибудь для себя.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram стилиста.
Шелковое платье цвета мокко - для романтических и уютных вечеров
Нежное, плавное, лаконичное - такое платье создано для свиданий. Его хочется носить не только потому, что оно в тренде, но и ради ощущения женственности, мягкости, уверенности.
Оно идеально подойдет для вечера с подругами в баре или просто прогулки, когда хочется немного "праздника" без особого повода.
Игривое платье с каскадной юбкой - для событий с настроением
Если вы ищете что-то более драматичное и заметное, обратите внимание на черно-белое платье с объемным верхом и каскадной юбкой. Она полна настроения, флирта и театральности.
А дополнить образ можно колготками с сердечками, большими бантами или серьгами - именно то, что нужно для театральной премьеры, модного показа или вечеринки с дресс-кодом.
Белый костюм с топом-жилеткой - для тех, кто любит минимализм
Этот образ - о лаконичности, чистых линиях и небанальной архитектуре кроя. Белый костюм выглядит интеллигентно, сдержанно, но одновременно поразительно. Он идеально подойдет для дневного ивента, выставки современного искусства или стильного бранча.
Изумрудное платье с кейпом - для тех, кто стремится выделяться
Яркое и с ноткой драмы - это платье создано для вечеринки или романтического ужина под звездами. В сочетании с серебристыми каблуками, небольшой сумкой и украшениями оно выглядит изысканно и незабываемо.
Джинсовый total look - современная классика со смелым характером
Корсетный топ и юбка миди из денима - это идеальный образ для street style событий, летних фестивалей или прогулки по вечернему городу.
Стилистика 90-х здесь сочетается с трендовыми силуэтами, а образ можно легко адаптировать под настроение - достаточно добавить массивные серьги или яркую обувь.
