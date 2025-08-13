ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жена Павлика показала стильный летний образ с балетками: сможет повторить каждая

Среда 13 августа 2025 16:47
UA EN RU
Жена Павлика показала стильный летний образ с балетками: сможет повторить каждая Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Екатерина Репяхова, жена певца Виктора Павлика, поделилась новым летним образом. Она выбрала нежное платье в бельевом стиле и соединила его с базовыми балетками - просто, удобно и модно.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories в ее Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Павлика

Для повседневного образа она выбрала мини-платье на бретельках из атласа. Дополнить наряд в бельевом стиле она решила лаконичными балетками, а также маленькой сумкой-клатчем на длинной ручке.

Минималистичный total black look она завершила длинным колье с подвеской.

Таким образом она собрала сразу несколько трендовых вещей летнего сезона в одном луке.

Жена Павлика показала стильный летний образ с балетками: сможет повторить каждаяЕкатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Платье в бельевом стиле - тренд 2025

Платье в бельевом стиле, которое также называют слип-дресс (от англ. "slip dress"), стало настоящим трендом и не теряет своей популярности уже несколько сезонов.

Его история начинается с моды 90-х годов, когда минимализм и простота были на пике. Сегодня оно переживает новое рождение благодаря нескольким ключевым факторам.

Универсальность

Это одна из самых универсальных вещей в гардеробе. Его можно носить как самостоятельный элемент летом, так и сочетать с другими вещами в холодное время года.

Оно отлично смотрится с футболками, водолазками, рубашками, объемными свитерами или жакетами.

Комфорт

Его изготавливают из легких, приятных к телу тканей, таких как шелк, сатин или вискоза - слип-дресс не сковывает движений и является идеальным выбором для жаркой погоды.

Жена Павлика показала стильный летний образ с балетками: сможет повторить каждаяКатерина Репяхова (скриншот)

Элегантность и сексуальность

Простота кроя на тонких бретельках придает образу утонченности и женственности. Оно деликатно подчеркивает фигуру, не выглядя при этом слишком откровенно. Это идеальный баланс между элегантностью и соблазнительностью.

Возможность трансформации

В зависимости от аксессуаров, обуви и верхней одежды, слип-дресс может превратиться из повседневного наряда в вечернее.

Например, в сочетании с кроссовками и джинсовой курткой она создает легкий дневной образ, а с туфлями на каблуке, клатчем и украшениями - изысканный вечерний.

Жена Павлика показала стильный летний образ с балетками: сможет повторить каждаяЖена Павлика показала модный образ (скриншот)

Балетки - тренд лета 2025

Балетки, как и платье в бельевом стиле, переживают настоящий ренессанс и стали одним из самых желанных элементов обуви в гардеробе современной женщины. Вот несколько причин, почему они снова на пике популярности.

Возвращение к классике и минимализму

Балетки - это икона классического стиля, никогда полностью не исчезавшая из моды. Они ассоциируются с такими иконами стиля, как Одри Хепберн и Бриджит Бардо, что делает их вневременными. Современные дизайнеры переосмыслили их, но сохранили их стильную простоту.

Акцент на комфорте

После пандемии и тренда на спортивный стиль мода продолжает двигаться в сторону комфорта. Балетки являются идеальной альтернативой кроссовкам, поскольку они удобны, но в то же время выглядят более утонченно. Они позволяют женщинам чувствовать себя комфортно в течение всего дня, не жертвуя стилем.

Жена Павлика показала стильный летний образ с балетками: сможет повторить каждаяБалетки на лето (скриншот)

Эстетика "тихой роскоши"

Балетки идеально вписываются в концепцию "тихой роскоши" - тренда, предпочитающего качественные, лаконичные вещи без кричащих логотипов. Эта обувь, которая выглядит дорого и изящно благодаря своей простоте и качественным материалам, а не благодаря яркому дизайну.

Универсальность

Балетки невероятно универсальны и легко сочетаются с разными стилями одежды. Их можно носить как с джинсами и футболкой, так и с деловым костюмом, юбкой миди или, как в случае на фото, с легким платьем. Они придают образу женственности, но не выглядят слишком официально.

Разнообразие моделей

Сегодня балетки представлены во множестве вариаций: от классических круглых и заостренных до моделей с ремешками, сетчатыми элементами, украшениями или металлическим декором. Это позволяет каждой женщине найти модель, идеально подходящую именно ей.

Жена Павлика показала стильный летний образ с балетками: сможет повторить каждаяЖена Павлика продемонстрировала трендовые балетки на лето и осень 2025 (скриншот)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия