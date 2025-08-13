Жена Павлика показала стильный летний образ с балетками: сможет повторить каждая

Екатерина Репяхова, жена певца Виктора Павлика, поделилась новым летним образом. Она выбрала нежное платье в бельевом стиле и соединила его с базовыми балетками - просто, удобно и модно.

Какой "лук" выбрала жена Павлика

Для повседневного образа она выбрала мини-платье на бретельках из атласа. Дополнить наряд в бельевом стиле она решила лаконичными балетками, а также маленькой сумкой-клатчем на длинной ручке.

Минималистичный total black look она завершила длинным колье с подвеской.

Таким образом она собрала сразу несколько трендовых вещей летнего сезона в одном луке.

Платье в бельевом стиле - тренд 2025

Платье в бельевом стиле, которое также называют слип-дресс (от англ. "slip dress"), стало настоящим трендом и не теряет своей популярности уже несколько сезонов.

Его история начинается с моды 90-х годов, когда минимализм и простота были на пике. Сегодня оно переживает новое рождение благодаря нескольким ключевым факторам.

Универсальность

Это одна из самых универсальных вещей в гардеробе. Его можно носить как самостоятельный элемент летом, так и сочетать с другими вещами в холодное время года.

Оно отлично смотрится с футболками, водолазками, рубашками, объемными свитерами или жакетами.

Комфорт

Его изготавливают из легких, приятных к телу тканей, таких как шелк, сатин или вискоза - слип-дресс не сковывает движений и является идеальным выбором для жаркой погоды.

Элегантность и сексуальность

Простота кроя на тонких бретельках придает образу утонченности и женственности. Оно деликатно подчеркивает фигуру, не выглядя при этом слишком откровенно. Это идеальный баланс между элегантностью и соблазнительностью.

Возможность трансформации

В зависимости от аксессуаров, обуви и верхней одежды, слип-дресс может превратиться из повседневного наряда в вечернее.

Например, в сочетании с кроссовками и джинсовой курткой она создает легкий дневной образ, а с туфлями на каблуке, клатчем и украшениями - изысканный вечерний.

Балетки - тренд лета 2025

Балетки, как и платье в бельевом стиле, переживают настоящий ренессанс и стали одним из самых желанных элементов обуви в гардеробе современной женщины. Вот несколько причин, почему они снова на пике популярности.

Возвращение к классике и минимализму

Балетки - это икона классического стиля, никогда полностью не исчезавшая из моды. Они ассоциируются с такими иконами стиля, как Одри Хепберн и Бриджит Бардо, что делает их вневременными. Современные дизайнеры переосмыслили их, но сохранили их стильную простоту.

Акцент на комфорте

После пандемии и тренда на спортивный стиль мода продолжает двигаться в сторону комфорта. Балетки являются идеальной альтернативой кроссовкам, поскольку они удобны, но в то же время выглядят более утонченно. Они позволяют женщинам чувствовать себя комфортно в течение всего дня, не жертвуя стилем.

Эстетика "тихой роскоши"

Балетки идеально вписываются в концепцию "тихой роскоши" - тренда, предпочитающего качественные, лаконичные вещи без кричащих логотипов. Эта обувь, которая выглядит дорого и изящно благодаря своей простоте и качественным материалам, а не благодаря яркому дизайну.

Универсальность

Балетки невероятно универсальны и легко сочетаются с разными стилями одежды. Их можно носить как с джинсами и футболкой, так и с деловым костюмом, юбкой миди или, как в случае на фото, с легким платьем. Они придают образу женственности, но не выглядят слишком официально.

Разнообразие моделей

Сегодня балетки представлены во множестве вариаций: от классических круглых и заостренных до моделей с ремешками, сетчатыми элементами, украшениями или металлическим декором. Это позволяет каждой женщине найти модель, идеально подходящую именно ей.

