Взрывы под Кременчугом: оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре

В среду вечером, 1 марта, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Кременчугского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Павла Лунина в Telegram .

"Враг совершил ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе", - написал он.

По его словам, информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, сегодня в Украине была объявлена воздушная тревога.

Во время нее в Кременчугском районе прогремели взрывы.

Добавим, что во время тревоги в Сумской области раздались звуки взрывов. Это работало ПВО.

Кроме того, сегодня российские военные обстреляли школу в Часовом Яру Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.