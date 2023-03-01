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Взрывы под Кременчугом: оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре

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Кременчугский район, Среда 01 марта 2023 20:32
Взрывы под Кременчугом: оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре Фото: россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Кременчугского района (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду вечером, 1 марта, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Кременчугского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Полтавской ОВА Павла Лунина в Telegram.

"Враг совершил ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе", - написал он.

По его словам, информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, сегодня в Украине была объявлена воздушная тревога.

Во время нее в Кременчугском районе прогремели взрывы.

Добавим, что во время тревоги в Сумской области раздались звуки взрывов. Это работало ПВО.

Кроме того, сегодня российские военные обстреляли школу в Часовом Яру Донецкой области.

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Кременчуг Война России против Украины ракетный удар
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