Мінфін обрав Rothschild фінансовим радником випуску євробондів

Фото: Міністерство фінансів (УНІАН)

Для проведення роуд-шоу єврооблігацій до Лондона і Нью-Йорка вилетіла делегація України

Міністерство фінансів України залучило BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs та Citi для організації ряду зустрічей з інвесторами і Rothschild в якості фінансового радника випуску єврооблігацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, зустрічі з інвесторами відбудуться у Лондоні 23 та 24 жовтня, Нью-Йорку - 23 жовтня та Бостоні - 24 жовтня.

"З урахуванням ринкових умов, після цього Україна здійснить випуск облігацій зовнішньої державної позики за Правилом 144А / Положенням S, деномінованих в доларах США", - наголошується в повідомленні.

У свою чергу в.о. міністра фінансів Оксана Макарова підтвердила проведення роуд-шоу єврооблігацій. "Наша невелика TeamUkraine в складі Мінфін-Мерт-НБУ розділилась в Лондоні і Team A в меншому складі вилітає до Нью-Йорка. Попереду переліт і декілька дуже напружених робочих днів", - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, що Україна призначила організаторами десятирічного випуску єврооблігацій в доларах банки BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs International і JP Morgan.

Як писало РБК-Україна, Україна може випустити єврооблігації ще до того, як рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердить нову програму stand-by на 3,9 млрд доларів.