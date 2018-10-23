ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Мінфін обрав Rothschild фінансовим радником випуску євробондів

Новини » Фінанси    23.10.2018 - 12:06
Фото: Міністерство фінансів (УНІАН)
Фото: Міністерство фінансів (УНІАН)

Для проведення роуд-шоу єврооблігацій до Лондона і Нью-Йорка вилетіла делегація України

Міністерство фінансів України залучило BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs та Citi для організації ряду зустрічей з інвесторами і Rothschild в якості фінансового радника випуску єврооблігацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, зустрічі з інвесторами відбудуться у Лондоні 23 та 24 жовтня, Нью-Йорку - 23 жовтня та Бостоні - 24 жовтня.

"З урахуванням ринкових умов, після цього Україна здійснить випуск облігацій зовнішньої державної позики за Правилом 144А / Положенням S, деномінованих в доларах США", - наголошується в повідомленні.

У свою чергу в.о. міністра фінансів Оксана Макарова підтвердила проведення роуд-шоу єврооблігацій. "Наша невелика TeamUkraine в складі Мінфін-Мерт-НБУ розділилась в Лондоні і Team A в меншому складі вилітає до Нью-Йорка. Попереду переліт і декілька дуже напружених робочих днів", - написала вона у Facebook.

Мінфін обрав Rothschild фінансовим радником випуску євробондів

Нагадаємо, що Україна призначила організаторами десятирічного випуску єврооблігацій в доларах банки BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs International і JP Morgan.

Як писало РБК-Україна, Україна може випустити єврооблігації ще до того, як рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердить нову програму stand-by на 3,9 млрд доларів.

Україна може випустити єврооблігації до затвердження програми МВФ "Нафтогаз" планує через тиждень визначитися з роад-шоу єврооблігацій
Новини України Міністерство фінансів Україниоблигацииеврооблигации Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся