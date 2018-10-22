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Україна випустить десятирічні євробонди після домовленості з МВФ, - Reuters

Новини » Фінанси    22.10.2018 - 13:34
Фото: колаж (kmu.gov.ua)
Фото: колаж (kmu.gov.ua)

Роуд-шоу випуску єврооблігацій пройде в Лондоні

Україна призначила організаторами десятирічного випуску єврооблігацій у доларах банки BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs International і JP Morgan. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними агентства, зустрічі з інвесторами пройдуть в Лондоні і в США, починаючи з 23 жовтня 2018 року.

Україна також може додатково обговорити випуск п'ятирічних зобов'язань, зазначило джерело агентства в банківських колах.

Нагадаємо, 19 жовтня 2018 року, Міжнародний валютний фонд і влада України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів. Програма тривалістю 14 місяців замінить затверджену в березні 2015 року програму розширеного фінансування, який закінчується в березні 2019 року. Угоду про 3,9 млрд доларів кредиту затвердять після ухвалення держбюджету України на 2019 рік.

Досягнення домовленості сталося після того, як Кабінет міністрів виконав одну з умов МВФ - підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада цього року на 23,5%.

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