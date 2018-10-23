Минфин выбрал Rothschild финансовым советником выпуска евробондов

Фото: Министерство финансов (УНИАН)

Для проведения роуд-шоу еврооблигаций в Лондон и Нью-Йорк вылетела делегация Украины

Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, J. P. Morgan, Goldman Sachs и Citi для организации ряда встреч с инвесторами и Rothschild в качестве финансового советника выпуска еврооблигаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минфина.

По данным пресс-службы, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне 23 и 24 октября, в Нью-Йорке - 23 октября и Бостоне - 24 октября.

"С учетом рыночных условий, после этого Украина осуществит выпуск облигаций внешнего государственного займа по Правилу 144А / Положению S, деноминированных в долларах США", - отмечается в сообщении.

В свою очередь и.о. министра финансов Оксана Макарова подтвердила проведение роуд-шоу еврооблигаций. "Наша небольшая TeamUkraine в составе Минфин-МЭРТ-НБУ разделилась в Лондоне и Team A в меньшем составе вылетает в Нью-Йорк. Впереди перелет и несколько очень напряженных рабочих дней", - написала она в Facebook.

Напомним, что Украина назначила организаторами десятилетнего выпуска еврооблигаций в долларах банки BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs International и JP Morgan.

Как писало РБК-Украина, Украина может выпустить еврооблигации еще до того, как совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердить новую программу stand-by на 3,9 млрд долларов.