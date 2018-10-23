Україна може випустити єврооблігації до затвердження програми МВФ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мінфіну потрібно залучити до казни не менше 2 млрд доларів

Україна може випустити єврооблігації ще до того, як рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердить нову програму stand-by на 3,9 млрд доларів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кредит довіри: Україна домовляється про нову програму з МВФ".

Відзначимо, вже найближчим часом Україна буде намагатися випустити єврооблігації, не чекаючи затвердження нової програми радою директорів, так як до кінця року Мінфіну потрібно залучити в казну як мінімум близько 2 млрд доларів, що еквівалентно 56 млрд гривень. Саме стільки, згідно з даними Держказначейства, становить недобір уряду за зовнішніми позиками за підсумками 8 місяців. На яку суму будуть випущені папери, чиновники поки не повідомляють.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляло, що Україна призначила організаторами десятирічного випуску єврооблігацій в доларах банки BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs International і JP Morgan. За даними агентства, зустрічі з інвесторами пройдуть в Лондоні і в США, починаючи з 23 жовтня 2018 року.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів 25 вересня виплатило другий купон по облігаціях зовнішньої державної позики з погашенням в 2032 році.