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Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні в шість разів

Новини » Економіка     18.02.2020 - 18:08
Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні в шість разів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки по ОВДП пішли вгору, і Мінфіну важче розміщувати облігації

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 1,529 млрд грн, тоді як тижнем раніше сума була 9,199 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 08.07.2020 на суму 344,615 млн грн, середньозважений рівень дохідності становив 9,82% річних.
  • з погашенням 21.07.2021 на суму 1,143 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 9,63% річних.
  • з погашенням 15.02.2023 на суму 32,327 млн грн, середньозважений рівень дохідності і склав 10,11% річних.

Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні в шість разів

Нагадаємо, питання боргової політики були однією з тем зустрічі, яку керівництво Національного банку України і представники економічного блоку Кабінету міністрів провели у понеділок, 17 лютого,

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

Мінфін різко збільшив продаж держоблігацій на аукціоні Іноземці продовжили скупку держоблігацій України
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