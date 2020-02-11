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Мінфін різко збільшив продаж держоблігацій на аукціоні

Новини » Економіка     11.02.2020 - 18:30
Мінфін різко збільшив продаж держоблігацій на аукціоні
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Обсяг в основному зріс за рахунок продажу валютних ОВДП на 200 млн доларів

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 9,199 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 2,327 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 06.05.2020 на суму 489,344 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,46% річних.
  • з погашенням 02.06.2021 на суму 1,118 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,53% річних.
  • з погашенням 05.01.2022 на суму 455,672 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,00% річних.
  • з погашенням 22.05.2024 на суму 2,174 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,99% річних.

Також Мінфін продав доларові ОВДП:

  • з погашенням 08.04.2021 на суму 202,337 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,39% річних.

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

За даними НБУ, за тиждень 3-7 лютого нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,9 млрд грн до 127,1 млрд грн.

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