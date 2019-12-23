НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

За тиждень центробанк викупив більш ніж півмільярда доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 16-21 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 564,60 млн доларів, що на 140,5 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (424,10 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 6904,60 млн доларів і продав на 479,23 млн доларів.

Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 6425,38 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 7,28 млрд грн до 117,36 млрд грн.

bank.gov.ua

Нагадаємо, у грудні Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів. Планові обсяги інтервенцій збільшуються з 30 до 50 млн доларів в день до кінця 2019 року і в першому кварталі наступного року.

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 22,9/23,1 грн.