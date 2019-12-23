ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку

Новини » Фінанси     23.12.2019 - 11:05
НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

За тиждень центробанк викупив більш ніж півмільярда доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 16-21 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 564,60 млн доларів, що на 140,5 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (424,10 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 6904,60 млн доларів і продав на 479,23 млн доларів.

Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 6425,38 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 7,28 млрд грн до 117,36 млрд грн.

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку

bank.gov.ua

Нагадаємо, у грудні Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів. Планові обсяги інтервенцій збільшуються з 30 до 50 млн доларів в день до кінця 2019 року і в першому кварталі наступного року.

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 22,9/23,1 грн.

НБУ на 23 грудня опустив курс долара до нового мінімуму Експерти дали прогноз курсу долара на кінець 2019 року
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїниМіжбанкКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся