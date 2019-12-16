НБУ та Кабмін обговорили зміцнення курсу гривні до долара

Фото: уряд та НБУ (https://bank.gov.ua/)

Керівники НБУ та Кабміну провели неформальну зустріч

Члени правління Національного банку України та міністри економічного блоку уряду обговорили монетарну політику в межах Меморандуму про взаємодію підписаного в жовтні. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, зустрічі у форматі "на каву" мають виключно координаційний характер та є майданчиком для діалогу, а не для ухвалення рішень. У них беруть участь прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова НБУ Яків Смолій, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів України Оксана Маркарова, члени правління центробанку, заступники міністрів фінансового та економічного блоку уряду.

"Уряд, як і НБУ, незалежні один від одного, мають однакову мету - стабільна економіка, сильна фінансова система та, як результат, добробут українських громадян", - коментує зустріч прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Так, в рамках сьогоднішньої зустрічі йшлося переважно про зміцнення курсу гривні та його вплив на інфляцію та економічне зростання. Зокрема, представники НБУ відзначили, що це є позитивним для економіки в цілому, хоча в короткостроковій перспективі може мати певний негативний вплив на окремих сегментах.

"Завдяки зміцненню курсу гривні інфляція знизилася до 5,1% у листопаді та буде у проміжку 5% +/- 1 в.п. за підсумками року, тобто ціль з інфляції ми цього року виконали", - наголосив Яків Смолій, голова НБУ.

Сторони також погодилися, що якісна взаємодія між урядом та НБУ як незалежним регулятором передбачає інформування одне одного про важливі зміни, які відбуваються в економіці та фінансовій сфері, вплив цих змін на подальший розвиток економіки, реформи у всіх ключових секторах та сферах економічно-фінансової системи України.

"Відтак, порядок денний таких зустрічей може включати обговорення питань інфляційної динаміки, стану економіки в цілому та у розрізі окремих галузей, зовнішньоекономічних тенденцій, нещодавні рішення у площині монетарної та фіскальної політик, стану грошово-кредитного та валютного ринків, ситуацію у сфері управління державним боргом тощо", - йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 жовтня Кабінет міністрів і Національний банк підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності. Згідно з меморандумом, НБУ буде і далі проводити монетарну політику, спрямовану на зниження інфляції до цілі 5% з допустимим діапазоном відхилення +/- 1 в. п. Зі свого боку уряд зобов'язується підтримувати зниження інфляції до цілі 5% допомогою проведення зваженої економічної політики.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, містить більше позитивних наслідків ніж негативних.